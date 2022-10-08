'Selam vereni işten attılar'

08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

İzmir Torbalı’da beton pompaları imalatı yapan Betonstar’da çalışan 45 işçi sendikal faaliyetler nedeniyle işten atıldı.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çoğunluk yetki belgesini başvurusunu yapmasının ardından fabrikada baskıların arttığı belirtilirken işten çıkarılanlara “küçülme” gerekçesi bildirildi. Bu işçiler 11 gündür fabrika önünde direniyor.

Yaşananları değerlendiren Birleşik Metal-İş İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek, yaklaşık üç aydır sendika örgütleme faaliyeti yürüttüklerini belirterek şunları vurguladı: “Yetki belgesini aldıktan sonra işten çıkarmalar yaşandı. Direnişe başlayan işçilere selam verdiler diye bile işçi çıkarmalar yaşanıyor. Mücadele sürecek. Talebimiz sendika hakkı tanınması, atılan işçilerin işe geri alınması ve toplu iş sözleşmesi uygulanması.”

Yaklaşık dokuz yıldır fabrikada çalışan ve sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan bir işçi de artan ekonomik kriz nedeniyle çalışma koşullarında iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti.