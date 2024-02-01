Şenol Babuşcu tek tek sıraladı: Seçimden sonra yurttaşı bekleyen zamlar!

Yerel Seçimler öncesi asgari ücret, memur ve emekli maaşlara zam gelirken birçok ürüne yansıtılması beklenen zamlar ise ötelendi. Ekonomist Şenol Babuşcu da seçimlerin ardından yurttaşı bekleyen zamları tek tek anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:19
Şenol Babuşcu tek tek sıraladı: Seçimden sonra yurttaşı bekleyen zamlar!
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Ekonomist Şenol Babuşcu, yerel seçimlerin ardından yurttaşı bekleyen zamları, vergi artışlarını ve yeni vergileri tek tek sıraladı.

Babuşcu, uzun zamandır sinyalleri verilen kredi kartlarına yapılacak düzenlemeleri de aktardı.

X hesabından paylaşım yapan Babuşcu, şunları kaydetti:

"1. ZAMLAR OLACAK…

-Doğalgaz zammı

-Elektrik zammı

-Şehir içi ulaşıma zam

-Hızlı Tren zammı

-Köprü ve otoyollara zam

-Her türlü gıdaya zam

2. VERGİ ARTIŞLARI OLACAK…

-ÖTV artışı (Özellikle otomobil ve alkollü içeçeklerde)

-Emlak vergisi artışı

-Kurumlar vergisi artışı

-Gelir vergisi artışı

-Gelir vergisi stopajı artışı(Başta TL ve YP mevduat, YP fonlar ve YP diğer yatırım araçları)

-Harçlar ve para cezaları artışı

3. YENİ VERGİLER GELECEK

-Servet vergisi

-Gayrimenkul vergisi (Emlak vergisinden ayrıca)

4. KREDİ KARTLARINA CİDDİ SINIRLAMALAR

(Limit azaltımı, faiz artışı, taksit sayısını azaltma, asgari ödeme artışı, nakit çekme limitini azaltma)"

 


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