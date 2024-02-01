Şenol Babuşcu tek tek sıraladı: Seçimden sonra yurttaşı bekleyen zamlar!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:19

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:32

Ekonomist Şenol Babuşcu, yerel seçimlerin ardından yurttaşı bekleyen zamları, vergi artışlarını ve yeni vergileri tek tek sıraladı.

Babuşcu, uzun zamandır sinyalleri verilen kredi kartlarına yapılacak düzenlemeleri de aktardı.

X hesabından paylaşım yapan Babuşcu, şunları kaydetti:

"1. ZAMLAR OLACAK…

-Doğalgaz zammı

-Elektrik zammı

-Şehir içi ulaşıma zam

-Hızlı Tren zammı

-Köprü ve otoyollara zam

-Her türlü gıdaya zam

2. VERGİ ARTIŞLARI OLACAK…

-ÖTV artışı (Özellikle otomobil ve alkollü içeçeklerde)

-Emlak vergisi artışı

-Kurumlar vergisi artışı

-Gelir vergisi artışı

-Gelir vergisi stopajı artışı(Başta TL ve YP mevduat, YP fonlar ve YP diğer yatırım araçları)

-Harçlar ve para cezaları artışı

3. YENİ VERGİLER GELECEK

-Servet vergisi

-Gayrimenkul vergisi (Emlak vergisinden ayrıca)

4. KREDİ KARTLARINA CİDDİ SINIRLAMALAR

(Limit azaltımı, faiz artışı, taksit sayısını azaltma, asgari ödeme artışı, nakit çekme limitini azaltma)"