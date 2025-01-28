SGK, 21 ilde 148 taşınmaz satacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 21 şehirdeki 148 taşınmazını ihale ile satma kararı aldı. Bunlardan en az 2.2 milyar TL gelir bekleniyor.

SGK, 21 ilde 148 taşınmaz satacak
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Ece İçmez
Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Bu kapsamda SGK, Ege bölgesindeki arsa ve gayrimenkullerin satışlarından 945.6 milyon TL elde edecek. 

Satışa sunulan taşınmazların tahmini değerleri 380 bin TL ile 330 milyon TL arasında. En yüksek değeri taşıyan taşınmaz ise 330.9 milyon lira ile Balıkesir Altıeylül’de bulunan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve AVM yanı konumunda yer alan ticaret-konut alanı olacak.


Etiketler: #SGK #taşınmaz

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