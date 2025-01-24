SGK'den yeni düzenleme: Erkeğe de 'dul maaşı' geliyor!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:10

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:10

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplumsal eşitliği desteklemek adına önemli bir adım atarak dul maaşı uygulamasında değişikliğe gitti. Bu düzenleme ile daha önce yalnızca kadınların faydalanabildiği dul maaşı, eşini kaybeden ve gerekli şartları sağlayan erkeklere de tanındı. Ayrıca, 2025 yılında en düşük emekli maaşına yapılan artışlar, dul ve yetim maaşlarına da yansıtıldı.

DUL MAAŞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Yeni düzenlemeye göre, dul maaşı alabilmek için vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Şartları karşılayan kişiler yaş sınırı olmadan SGK’ya başvuru yapabiliyor. Ancak, ek sosyal haklardan faydalanmak isteyenler için belirli yaş kriterleri aranabileceği ifade ediliyor. Başvurularda, vefat eden eşin sigorta türü ve prim ödeme gün sayısı detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

DUL MAAŞI ORANLARI VE TUTARLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Dul maaşı, vefat eden eşin sigorta statüsü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve maaşına göre hesaplanıyor. Mevcut düzenlemeye göre dul maaşı oranları ve maaş tutarları şöyle:

Yüzde 75 oranında dul maaşı alanlar:

SSK/Bağ-Kur: 10 bin 852 TL

Emekli Sandığı: 14 bin 713 TL

Yüzde 50 oranında dul maaşı alanlar:

SSK/Bağ-Kur: 7 bin 234 TL

Emekli Sandığı: 9 bin 808 TL

Yüzde 25 oranında yetim maaşı alanlar:

SSK/Bağ-Kur: 3 bin 617 TL

Emekli Sandığı: 4 bin 904 TL

ERKEKLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Dul maaşı almak isteyen erkekler, gerekli belgelerle birlikte SGK müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek. Başvuru sırasında, vefat eden eşin sigorta bilgileri ve prim ödeme geçmişi detaylı şekilde incelenecek.