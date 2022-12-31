SGK şubeleri bugün saat kaça kadar açık? SGK şubeleri bugün saat kaçta kapanacak? 31 Aralık Cumartesi SGK şubeleri mesai saatleri...

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerine akın etti. Yoğunluk sebebiyle SGK merkezleri 31 Aralık Cumartesi günü de açık olacak. Peki, SGK şubeleri bugün kaça kadar açık?

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 10:37
SGK şubeleri bugün saat kaça kadar açık? SGK şubeleri bugün saat kaçta kapanacak? 31 Aralık Cumartesi SGK şubeleri mesai saatleri...
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartı aranmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Yapılacak düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın şartları tamamlayanlar emekli olabilecek. Yapılan açıklamaları takip eden yurttaşlar SGK müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, borçlanma başvurularında yaşanan yoğunluktan dolayı SGK merkezleri 31 Aralık Cumartesi günü de açık olacak.

SGK ŞUBELERİ BUGÜN KAÇA KADAR AÇIK? 

SGK'den yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

TÜM TÜRKİYE'DEKİ SGK MERKEZLERİNİN KONUM VE ADRESLERİNE ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

 


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