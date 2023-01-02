SGK'den kamu çalışanlarının emeklilik belgeleri için önemli duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu görevlilerinin emeklilik belgeleriyle ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden göndermesi gerektiğini onun dışında gönderilen belgelerin kabul edilmeyeceğini açıkladı.
SGK'den (Sosyal Güvenlik Kurumu) yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin, emeklilik işlemleri konulu genelge kapsamında emeklilik belgelerini 15 Kasım 2022'den itibaren yalnızca HİTAP üzerinden SGK'ye göndermesi ve emeklilik işlemlerinde bu bilgi ve belgelerin esas alınacağının belirtildiği anımsatıldı.
Yersiz işlem süreçlerinin oluşmaması için HİTAP dışında, kağıt ortamında elden veya posta yoluyla ya da kayıtlı elektronik posta gibi herhangi bir kanaldan, ilk emeklilik belgelerinin gönderilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"SGK tarafından aylık ve emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinin ilgili düzenlemelere uygun şekilde sonuçlandırılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca, sigortalıların emeklilik işlem süreçlerinde yapması ve emeklilik belgelerine eklenmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin ek açıklamalar, 29 Aralık 2022'de 'https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/login', 'https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/login' internet adresinden ayrıca duyurulmuştur.
Kamu görevlilerinin emeklilik işlemlerinin kısa sürede ve hatasız sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları tarafından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ilgili birimlerin buna göre bilgilendirilmesi hususu önemle duyurulur."
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