SGK’ya rekor bütçe desteği: Açık desteklerle kapatılıyor!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:46

Güncelleme: 11.12.2024 - 10:46

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bütçe açığı son yıllarda hedeflere paralel, hatta daha düşük seviyelerde gerçekleşirken, kamu tarafından sağlanan destek ödemeleriyle sosyal güvenlik sistemine yapılan katkılar artmaya devam ediyor. 2024 Ocak-Eylül döneminde, enflasyonun da etkisiyle SGK’ya bütçeden aktarılan tutar ilk kez 1 trilyon TL'yi aşarak 1 trilyon 103 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde SGK'nın açık miktarı 17,6 milyar TL ile bütçede öngörülen 385,7 milyar TL’lik tahminin oldukça altında kaldı.

BÜTÇE TRANSFERLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ

2024 Ocak-Eylül verilerine göre, SGK'ya bütçeden aktarılan toplam tutar 1 trilyon 102,9 milyar TL olarak kaydedildi. Bu tutar, 2023 yılının tamamındaki 849,8 milyar TL’lik transferin üzerine çıkarak dikkat çekici bir artışı gözler önüne serdi. Transferdeki artış, sosyal güvenlik sistemine yönelik desteğin büyümesinin yanı sıra enflasyonun etkisiyle rakamların şişmesiyle de ilişkilendirildi.

BÜTÇE TRANSFERLERİNİN KALEMLERİ

Bütçeden SGK’ya yapılan transferlerin büyük bölümünü ek ödemeler ve devlet katkısı oluşturdu. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 9 ayında ek ödemeler için 244,5 milyar TL, devlet katkısı için ise 457,3 milyar TL aktarıldı. Bütçe transferleri emeklilere maaş artışı, prim karşılığı olmaksızın yapılan ödemeler, devletin sigortalılara sağladığı katkılar, genel sağlık sigortası prim desteği ve teşvik ödemeleri gibi birçok farklı kalemi kapsıyor.

GELİR-GİDER DENGESİ

Ocak-Eylül döneminde SGK'nın toplam gelirleri 2 trilyon 861,7 milyon TL olurken, prim gelirleri 1 trilyon 997,8 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde toplam giderler 2 trilyon 879,2 milyar TL olarak kaydedildi. Giderlerin en büyük kalemini emekli aylıkları oluşturdu ve bu kapsamda yapılan ödemeler 1 trilyon 992,2 milyar TL’ye ulaştı. Bütçe transferleri dahil edildiğinde, SGK'nın gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 99,4 seviyesine çıkarak önceki yılın üzerine yükseldi.

PRİM GELİRLERİ EMEKLİ AYLIKLARINI KARŞILIYOR

Ocak-Eylül döneminde prim gelirlerinin emekli aylıklarını karşılama oranı yüzde 76,9 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2013 yılından bu yana yüzde 70’in üzerinde seyrediyor. 2023 sonunda bu oran yüzde 76,4 olarak kaydedilmişti.