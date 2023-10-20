Sıcak para arayışında yeni durak: Bakan Şimşek yine Körfez ülkelerine gidecek

Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:18

Güncelleme: 20.10.2023 - 11:18

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı Fransa-Almanya Forumu’nun ardından gerçekleştirdiği Fransa temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu. Şimşek paylaşımında yatırımcı görüşmeleri için yeniden Körfez ülkelerine gideceğini belirtti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimizle devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı, ülkemizin yeni programını anlatmak, istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir” ifadelerine yer verdi.

Fransa’daki temaslarına da değinen Şimşek şunları kaydetti:

“Dün yaptığımız bir günlük Fransa ziyaretimize çok şey sığdırdık. Bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean LEMIERRE ev sahipliğinde, Fransa'nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleri ile bir araya geldik.

Daha sonra Societe Generale'in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon Euro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık.

Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı'nın Başkanı dostum Sn Fatih Birol ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Bruno Le MAIRE ile ikili ticaretimizi ve karşılıklı yatırımları nasıl artıracağımıza yönelik istişarelerde bulunduk.

Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumunda 70 civarında firmanın CEO/CFO'suna Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattık.”

Dün yaptığımız bir günlük Fransa ziyaretimize çok şey sığdırdık.



Bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean LEMIERRE ev sahipliğinde, Fransa’nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleri ile bir araya geldik.



Daha sonra Societe Generale’in ev… pic.twitter.com/SD6tNHuLca — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 20, 2023

ŞİMŞEK’İN SICAK PARA ARAYIŞINDA KÖRFEZ MESAİSİ

5 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Şimşek’in dış kaynak için sık sık Körfez’deki Arap ülkelerinin kapısını çalması dikkat çekiyor.

22 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte “çalışma ziyareti” kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye giden Şimşek, burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

9 Temmuz’da yine Yılmaz ile birlikte Katar’a giden Şimşek, burada da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmüştü.

12 Temmuz’da Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gaye Erkan ile birlikte Suudi Arabistan’a giden Şimşek, burada Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile görüşmüştü.

Şimşek, 17-19 Temmuz tarihleri arsında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ı kapsayan üç günlük Körfez turuna da katılmıştı.