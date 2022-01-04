Sigara ve alkole gelen dev zamın ardından: 'Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz'
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur ülkemiz adına geçmiş olsun" dedi.
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.
Artış oranının fiyatlara yansıyıp yansımaması Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak. Aksi bir karar alınmadığı sürece sigarada asgari maktu vergi paket başına 9.77'den 14.39'a çıkacak.
"AYIP ARTIK AYIP"
Gelen artış sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi paylaşımda bulunan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Şu an zincir marketlerde fiyatlar böyle küçük esnaf yapsa taşa tutarlar. Fiyat geçişini, odalar yerine metro marketten öğreniyoruz. Ayıp artık ayıp. 'Zincir marketlerde sigara satışını durdurdu' haberleri geliyor. Nereye gidecek bu durum" ifadelerini kullandı.
Küçük esnafın dükkanları kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Aybaş, "Birçok ilden mesajlar geliyor, vatandaş kartonla sigara istiyor kavga ve tartışmalardan uzak durmak adına .Esnafı temsil eden oda başkanları nerdesiniz?" dedi.
"SEKTE VURMUŞTUR"
Aybaş, "Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın yada ürün versinler" diye yazdı.
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