Araba sahipleri yeni yıla zam yağmuru ile giriyor

31 Aralık 2023 Pazar

2024 yılından itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanmadığı görüldü. Yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında MTV'ye zam yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi 1-3 yaş arası olanlarda motor silindir hacmine göre 3 bin 359 Türk Lirası (TL) ile 160 bin 285 Türk Lirası arasında değişiyor. Ödenecek tutar 16 yaş ve üzeri modellerde ise 347 TL ile 12 bin 413 TL arasında olarak açıklandı.

Yüzde 58,46'lık vergi neyin habercisi? Filmi biraz geri saralım.

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1999 yılında 17 Ağustos Gölcük Depremi ve 12 Kasım Düzce depremlerinin ardından ''deprem vergisi'' olarak ülke ekonomisinde kayıpları karşılamak amacıyla ilk olarak 26 Kasım 1999’da kabul edilen kanun değişikliği ile geçici bir süreliğine Özel İletişim Vergisi yürürlüğe alındı.

''Babalar gibi satarım'' sözleri ile hafızalara kazınan eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2003 yılında özel iletişim vergileri için "Bu vergiler zaten deprem nedeniyle getirilmemişti. Öyle olsaydı depremzedeye verilirdi" demişti.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ise 12.06.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 01.08.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Özel Tüketim Vergisi'nin kapsamı oldukça genişletilmek üzere iki vergi de halen uygalanıyor.

ÖTV ilk başlarda araç alımında motor hacmi 1600 cc ve altında olan araçlarda yüzde 27, 1601-2000 cc arası olanlarda yüzde 46, 2001 cc ve üzeri olan araçlarda ise yüzde 50 olarak uygulanıyordu. Artık silinder hacmine göre yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 olarak uygulanıyor.

Halkın toplanan verginin nereye harcandığını sorabilmesi demokrasinin temel unsuruyken 2020 Ocak'ta "Deprem vergileri nereye gidiyor?" eleştirilerine dönemin AKP Grup Başkanvekili ve şimdinin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Naci Bostancı ise 17 yılın ardından Unakıtan'ın ifadelerini hatırlatırcasına şöyle yanıt veriyordu:

"Bütçe Kanunu'nu bilenler, herhangi bir isim altında vergi topluyoruz diye bir düzenlemenin olamayacağını bilir. Kanunun ilgili maddesi hususi bir biçimde bu tür vergilerin toplanamayacağını ifade ediyor. Bütçede paralar toplanır, ihtiyaca göre harcanır. Dolayısıyla deprem vergileri adı altında bunlar toplanacak ve depreme gönderilecek gibi bir düzenleme söz konusu değildir. Zaten bu bütçenin mantığına aykırıdır."

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İtibardan tasarruf etmeyenler belli ki bu yıl da itibarlarını korumak için uzun süredir yaptıkları gibi halktan alınan vergileri daha da artırmaya devam edecekler.

KDV ve ÖTV toplamı benzinli-dizel araçlarda en düşük yüzde 116'ya çıkarak zaten araba alabilenler çoktan lüks tüketim yapan ''zenginler'' olarak ilan edilmişti. Cumhuriyetin 100. yılında artık yaya kalmak normal araba kullanmak ayrıcalık oldu. E bu ayrıcalığı yaşayanlar pek tabii ki sonuçlarına da katlanacak. Çok değil 3 Ocak'ta da akaryakıta yaklaşık yüzde 9'luk ÖTV zammı bekleniyor. Depoları doldurun.