İSKİ son durumu paylaştı: İstanbul barajlarından uzun zaman sonra sevindiren haber

Yayınlanma: 05.01.2025 - 15:44

Güncelleme: 05.01.2025 - 15:47

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre; megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 41.17 iken, bugünkü verilere göre 41.43 oldu.

Yurt genelinde geçen yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajlardaki doluluk oranını etkilemişti.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 82.73 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 24.88 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 5 Ocak itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 24.88

• Büyükçekmece Barajı yüzde 37.67

• Darlık Barajı yüzde 36.8

• Elmalı Barajı yüzde 82.67

• Istrancalar Barajı yüzde 82.73

• Kazandere Barajı yüzde 66

• Pabuçdere Barajı yüzde 40.69

• Sazlıdere Barajı yüzde 35.57

• Terkos Barajı yüzde 43.98

• Ömerli Barajı yüzde 44.37