Sigaraya zam üstüne zam! İşte yeni fiyatlar
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, TT grubu sigara markalarına zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...
Türkiye'de yeni yıl zam yağmuruyla başladı.
Alkole ve sigaraya yapılan zamlar dur durak bilmiyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, TT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
TT grubunun en pahalı sigarası 56 TL, en ucuzu ise 45 lira olarak belirlendi.
Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.
#zam yağmuru devam ediyor bir #sigara gurubuna daha #ZamGeldi pic.twitter.com/4bc4S21dx5— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 5, 2024
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