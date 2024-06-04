Sigorta şirketleriyle sorunu olan sigortalılar, SEDDK’nin de kapısını çaldı: ‘Hayat’tan şikâyet çok

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta şirketleriyle sorun yaşayan sigortalıların da önemli başvuru adreslerinden biri haline dönüştü.

SEDDK’nin yeni faaliyet raporuna göre 2023 yılında “E-Şikâyet Başvuru Sistemi”ne iletilen talepler 364 bin 247 adet oldu. Bu sayı 2022’de 491 bin 838 adetti. Düşüş oranı yüzde 26 oldu. Başvurulara sigorta türleri açısından bakınca ilk sırada yüzde 78.5 pay ve 285 bin 967 adetle hayat branşı bulunuyor. 2022’de başvuru sayısı ise 430 bin 610’du.

KREDİ VE SİGORTA

Bu sigorta türünü yüzde 4 düşüş ve 14 bin 832 başvuruyla ferdi kaza, yüzde 1722 artış ve 13 bin 176 başvuruyla zorunlu deprem (DASK), yüzde 35 artış ve 8 bin 610 başvuruyla konut, yüzde 285 artış ve 7 bin 389 başvuruyla zorunlu trafik izliyor.

Raporda, bu konuda şu tür bir değerlendirme yer aldı:

“Yapılan şikâyet başvurularının çoğunlukla bankaların sigorta yapılmasını zorunlu tutması, tazminatın ödenmemesi veya eksik ya da geç ödenmesi, poliçenin iptal edilmemesi ile güvence hesabına aktarılan paralar konularında yapıldığı görüldü.”

Yine rapora göre yapılan ön değerlendirme sonrasında şikâyet ve bilgi talepleri ilgili kurum ve kuruluşlar ile SEDDK’nin ilgili birimlerine yönlendiriliyor.

