Sigorta Tahkim Komisyonu, 2024’ü sorunlu konular açısından rekorla kapattı: Tahkime 615 bin başvuru

Yayınlanma: 18.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.02.2025 - 04:00

Sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki sorunların önemli çözüm adreslerinden Sigorta Tahkim Komisyonu (STK), 2024’ü yeni bir başvuru rekoruyla kapattı. Veriler anlaşmazlıkların artarak sürdüğünü gösteriyor:

STK’ye başvuru sayısı, 2024’te 2023’e kıyasla yüzde 9.1 artarak 615 bin 240 adet oldu. Oysa bu başvuru sayısı 2020 yılında 128 bin 878’di. Yine 2024’te, başvuruların yüzde 9.1 artışla 614 bin 507 adedi hayatdışı, yüzde 31.1 artışla 733 adedi hayat branşında oldu.

Poliçe türü açısında en çok başvuru yüzde 8.5 artışla 578 bin 955 adede çıkan zorunlu trafik sigortasıyla ilgili. Bunu yüzde 23.6 düşüşle 10 bin 630’a inen kasko, yüzde 64.3 artışla 10 bin 245’e çıkan zorunlu deprem sigortası (DASK) izledi. Görünen o ki, 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası hasar gören konutlarla ilgili başvurular süreci etkilemeye devam ediyor.

Ayrıca motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası kapsamında, yüzde 76.8 artışla 9 bin 177 başvuru yapıldı.

‘TAZMİNAT ÖDENMEDİ’

Zorunlu trafikle ilgili detaylara bakıldığında 327 bin 683 başvuruyla temel sorunun “değer kaybı” olduğu görülüyor. Bu sayı 2023’te 299 bin 986 adetti. Değer kaybını “araç hasarları”, “hasar+değer kaybı” ve sürekli sakatlık” ile ilgili başvurular izledi.

STK’ye başvuruların temel nedeni yüzde 11.6 artışla 481 bin 852’ye ulaşan “tazminat ödenmemesi” oldu. Bunu yüzde 0.9 artışla 133 bin 79 adede yükselen “tazminatın eksik ödenmesi” takip etti.

STK hakemleri ise bu yoğunluk kapsamında, toplamda yüzde 43.7 artışla 641 bin 351 başvuruyu karara bağladı. Bu kararlara göre 2023 yılına kıyasla 2024’te “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” oranı yüzde 66.4’ten yüzde 67.4, “ret” oranı yüzde 19.5’tan yüzde 21 çıkarken “kısmen kabul” yüzde 14’ten yüzde 11.6’ya düştü.

Öte yandan 2024’ün dördüncü çeyreğinde (ekim-aralık) STK’ye toplam başvuru yüzde 9.6 artışla 166 bin 406 adet olurken STK hakemleri, bunların yüzde 17.3 artışla 154 bin 724’ünü karara bağladı.