Simide büyük zam

09 Ağustos 2022 Salı, 14:46

Halkın ekmek kavgası büyüyor. Kısa süre önce halk ekmeğine gelen zamlardan sonra simdide simide zam yolda.

Sputnik’e konuşan Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlara Odası Başkanı Savaş Delibaş artan maliyetlerin simit fiyatlarına yansıdığını belirterek “Aşırı artan maliyetler nedeniyle halihazırda 4 TL'den satılan 90 gram simit fiyatının artışı için talepte bulunmuştuk. Tüm maliyetlerimiz artarken biz kafamıza göre artış yapamıyoruz. Bağlı bulunduğumuz üst kuruluşların bu zammı onaylaması gerekiyor. Bu talebimiz onaylandı ve biz şimdi resmi yazıyı bekliyoruz. Yazının gelmesi ile birlikte bu hafta sonunda itibaren simit fiyatı artacak” dedi.

YÜZDE 50 ZAM

Girdi maliyetlerindeki artış ile birlikte esnafın zor durumda olduğunu belirten Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş “Simit için kullanılan ham madde fiyatlarına her geçen gün zamlanıyor. Kiralar aldı başını gitti. Asgari ücrete yıl içinde iki defa zam geldi. Bununla birlikte işçi maliyetleri arttı. Doğalgaz ve elektrik fiyatları yüksek. Biz zam talep ettik ama bu talebimiz onaylanıncaya kadar maliyetlerimiz yeniden arttı. Şimdi simit 5 TL olacak. Bazı esnaf 6 TL’den simit satıyor. Maliyetleri karşılamada zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı