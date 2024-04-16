Sınırlama kaldırılacak mı? Kira fiyatları bu tarihte zirve yapacak!

Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:01

Güncelleme: 16.04.2024 - 10:01

İktidar 'enflasyonla mücadele' kapsamında Haziran 2022 tarihinden itibaren konut kiralarına yüzde 25'lik tavan uygulaması getirildi.

Temmuz 2023'te sona eren uygulama, 1 yıl daha uzatıldı. Milyonlarca yurttaş, temmuz ayında kira zamlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, uygulamaya devam edilmezse ya da yeni bir sınır getirilmezse, kira zamları önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak. Son olarak açıklanan mart ayı enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama yüzde 55,91 olarak şekillendi.

Yani yüzde 25'lik tavan uygulaması olmasa, ev sahipleri mart ayında en fazla yüzde 55,91 zam yapabilecekti.

AĞUSTOSTA ZİRVE YAPACAK

Peki temmuz ayında 12 aylık enflasyon ortalamasının ne kadar olması bekleniyor?

Son TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonunda enflasyonun yüzde 44 civarına gelmesi bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi için de yılın geri kalanında ortalama aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 2,5 olması gerekiyor.

Yapılan hesaplamalara göre, bu şartlar sağlanırsa 12 aylık ortalamaların (aylık tavan kira zam oranı) önümüzdeki aylarda şu şekilde gelişmesi bekleniyor:

Verilere göre, kontratını temmuzda yenileyecek olanların tavan zam oranı yüzde 64,6 civarında olurken ağustos ayındaki yenilemelerde bu oran yüzde 70.9'a çıkacak. Sonraki aylarda ise oran düşecek. Buna baz etkisi neden olacak.

"İHTİYAÇ KALMAYACAK GİBİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir TV programında yöneltilen, "Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?" sorusuna, "Yüzde 25 sınırı Temmuz’da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor" şeklinde yanıt verdi.