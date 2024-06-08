Sıralamada İstanbul ve Ankara yok: Bu illerden ev alanlar kazandı

Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:25

Güncelleme: 08.06.2024 - 19:25

Türkiye’de mayıs ayı TÜFE rakamı geçen hafta açıklandı. Böylece yıllık enflasyon mayısta %75,45 ile zirveye ulaştı. Haziran ayından itibaren yıllık enflasyonun düşüş eğilimine girmesi bekleniyor.

Temmuz ve ağustos aylarının ardından baz etkisinin daha belirgin devreye girmesiyle birlikte, yıllık TÜFE’de ilk etapta yüzde 50’ye yakın seviyelere doğru düşüş bekleniyor.

Bu arada TÜFE ile mücadele kapsamında devrede olan yüksek faiz politikasının yan etkileri, konut piyasasında, satışlarda ve fiyatlarda “yavaşlama” şeklinde kendini gösteriyor.

KONUTTA REEL GERİLEME YAŞANIYOR

Türkiye genelinde konutta yıllık ortalama fiyat artışı, son birkaç aylık dönemde yıllık enflasyonun altında seyrediyor. TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi veri setinde; Türkiye’de konut fiyatlarında yıllık ortalama artış şubatta yüzde 58,30 ve martta yüzde 52,00 olmuştu.

Söz konusu iki ayda yıllık TÜFE yüzde 67,07 ve yüzde 68,50 olarak gelmişti. Böylece konut yatırımında, şubat ayından itibaren reel anlamda yıllık değer kayıpları başladı. TCMB’nin, henüz açıklanmayan nisan ve mayıs verilerinde de, benzer eğilimin devamı bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre, Türkiye’ye iller bazında bakıldığında ise bazı şehirlerde mayıs itibarıyla son bir yıllık süreçte, enflasyonun üzerinde fiyat artışları gözlemleniyor.

Gayrimenkul platformu ENDEKSA tarafından açıklanan Mayıs 2024 verilerine göre; Ardahan, yıllık bazda konut fiyatlarında yüzde 110 artışla ilk sırada yer aldı.

İlk 10’da yer alan iller arasında küçük şehirlerin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE FİYAT ARTIŞI TÜFE’Yİ GEÇEN İLK 10 İL

ARDAHAN

Ortalama Metrekare Fiyatı: 16.451 TL

Yıllık Değer Artışı: %110,18

IĞDIR

Ortalama Metrekare Fiyatı: 17.870 TL

Yıllık Değer Artışı: %98,25

TUNCELİ

Ortalama Metrekare Fiyatı: 23.071 TL

Yıllık Değer Artışı: %97,39

BİTLİS

Ortalama Metrekare Fiyatı: 15.150 TL

Yıllık Değer Artışı: %88,08

BAYBURT

Ortalama Metrekare Fiyatı: 17.774 TL

Yıllık Değer Artışı: %86,43

GÜMÜŞHANE

Ortalama Metrekare Fiyatı: 17.763 TL

Yıllık Değer Artışı: %85,57

SİİRT

Ortalama Metrekare Fiyatı: 12.713 TL

Yıllık Değer Artışı: %81,82

KİLİS

Ortalama Metrekare Fiyatı: 14.231 TL

Yıllık Değer Artışı: %81,10

ERZİNCAN

Ortalama Metrekare Fiyatı: 19.576 TL

Yıllık Değer Artışı: %79,96

AĞRI

Ortalama Metrekare Fiyatı: 13.001 TL

Yıllık Değer Artışı: %78,02

3 BÜYÜKŞEHİR’DE SON DURUM

ENDEKSA verilerine göre Mayıs 2024 itibarıyla son bir yıllık süreçte İstanbul’da konut fiyatları yüzde 48,99, Ankara’da yüzde 55,31 ve İzmir’de yüzde 46,61 oranında arttı.

Üç büyük şehirdeki yıllık fiyat artışı yıllık TÜFE’nin altında kalarak, söz konusu süreçte reel anlamda gerilemeye işaret etti.