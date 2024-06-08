Sıralamada İstanbul ve Ankara yok: Bu illerden ev alanlar kazandı
Türkiye'de konut fiyatlarında enflasyondan daha fazla değer artışlarının yaşandığı iller 'küçük şehirler' oldu. Buralardan ev alan kârlı çıktı. İşte ayrıntılar...
Türkiye’de mayıs ayı TÜFE rakamı geçen hafta açıklandı. Böylece yıllık enflasyon mayısta %75,45 ile zirveye ulaştı. Haziran ayından itibaren yıllık enflasyonun düşüş eğilimine girmesi bekleniyor.
Temmuz ve
ağustos aylarının ardından baz etkisinin daha belirgin devreye girmesiyle
birlikte, yıllık TÜFE’de ilk etapta yüzde 50’ye yakın seviyelere doğru düşüş
bekleniyor.
Bu arada TÜFE ile mücadele kapsamında devrede olan yüksek
faiz politikasının yan etkileri, konut piyasasında, satışlarda ve fiyatlarda
“yavaşlama” şeklinde kendini gösteriyor.
KONUTTA REEL GERİLEME YAŞANIYOR
Türkiye genelinde konutta yıllık ortalama fiyat artışı, son
birkaç aylık dönemde yıllık enflasyonun altında seyrediyor. TCMB tarafından
açıklanan Konut Fiyat Endeksi veri setinde; Türkiye’de konut fiyatlarında
yıllık ortalama artış şubatta yüzde 58,30 ve martta yüzde 52,00 olmuştu.
Söz konusu iki ayda yıllık TÜFE yüzde 67,07 ve yüzde 68,50
olarak gelmişti. Böylece konut yatırımında, şubat ayından itibaren reel anlamda
yıllık değer kayıpları başladı. TCMB’nin, henüz açıklanmayan nisan ve mayıs
verilerinde de, benzer eğilimin devamı bekleniyor.
Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre,
Türkiye’ye iller bazında bakıldığında ise bazı şehirlerde mayıs itibarıyla son
bir yıllık süreçte, enflasyonun üzerinde fiyat artışları gözlemleniyor.
Gayrimenkul platformu ENDEKSA tarafından açıklanan Mayıs 2024 verilerine göre; Ardahan, yıllık bazda konut fiyatlarında yüzde 110 artışla ilk sırada yer aldı.
İlk 10’da yer alan iller arasında küçük şehirlerin
bulunması dikkatlerden kaçmadı.
İŞTE FİYAT ARTIŞI TÜFE’Yİ GEÇEN İLK 10 İL
ARDAHAN
Ortalama Metrekare Fiyatı: 16.451 TL
Yıllık Değer Artışı: %110,18
IĞDIR
Ortalama Metrekare Fiyatı: 17.870 TL
Yıllık Değer Artışı: %98,25
TUNCELİ
Ortalama Metrekare Fiyatı: 23.071 TL
Yıllık Değer Artışı: %97,39
BİTLİS
Ortalama Metrekare Fiyatı: 15.150 TL
Yıllık Değer Artışı: %88,08
BAYBURT
Ortalama Metrekare Fiyatı: 17.774 TL
Yıllık Değer Artışı: %86,43
GÜMÜŞHANE
Ortalama Metrekare Fiyatı: 17.763 TL
Yıllık Değer Artışı: %85,57
SİİRT
Ortalama Metrekare Fiyatı: 12.713 TL
Yıllık Değer Artışı: %81,82
KİLİS
Ortalama Metrekare Fiyatı: 14.231 TL
Yıllık Değer Artışı: %81,10
ERZİNCAN
Ortalama Metrekare Fiyatı: 19.576 TL
Yıllık Değer Artışı: %79,96
AĞRI
Ortalama Metrekare Fiyatı: 13.001 TL
Yıllık Değer Artışı: %78,02
3 BÜYÜKŞEHİR’DE SON DURUM
ENDEKSA verilerine göre Mayıs 2024 itibarıyla son bir yıllık süreçte İstanbul’da konut fiyatları yüzde 48,99, Ankara’da yüzde 55,31 ve İzmir’de yüzde 46,61 oranında arttı.
Üç büyük şehirdeki yıllık fiyat artışı yıllık TÜFE’nin altında kalarak, söz konusu süreçte reel anlamda gerilemeye işaret etti.
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