Şirketlerin net döviz açığında rekor: 150 milyar doları aştı!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:11

Güncelleme: 24.04.2025 - 17:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubat ayında finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları bir önceki aya göre 725 milyon dolar azaldı, buna karşın yükümlülükler 6 milyar 599 milyon dolar arttı.

NET DÖVİZ AÇIĞINDA REKOR ARTIŞ

Bu durum, firmaların net döviz pozisyonu açığının 7 milyar 324 milyon dolar artarak 155 milyar 400 milyon dolara yükselmesine neden oldu.

Varlık dağılımında, türev varlıklar, ihracat alacakları ve menkul kıymetlerde sırasıyla 719 milyon dolar, 505 milyon dolar ve 80 milyon dolarlık azalışlar yaşandı. Diğer taraftan, yurtdışına yapılan doğrudan sermaye yatırımları ve yurtiçindeki mevduatlar sırasıyla 533 milyon dolar ve 46 milyon dolar arttı, ancak varlıklar toplamda 725 milyon dolar geriledi.

YURTDIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER ARTTI

Yükümlülüklerde, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 3 milyar 202 milyon dolar, yurtdışından sağlanan krediler 2 milyar 472 milyon dolar, türev yükümlülükler 559 milyon dolar ve ithalat borçları 366 milyon dolar artış gösterdi. Toplam yükümlülükler 6 milyar 599 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülüklerin vade yapısına göre, şubatta kısa vadeli krediler 2 milyar 323 milyon dolar arttı, uzun vadeli krediler ise 878 milyon dolar yükseldi. Yurtdışından sağlanan kısa vadeli krediler 254 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 584 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli varlıklar 130 milyar 327 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 122 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 7 milyar 916 milyon dolar olarak belirlendi, ancak bir önceki aya göre 4 milyar 198 milyon dolarlık bir azalma yaşandı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 38 oldu.