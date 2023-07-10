Şoför sıkıntısı büyüyor

Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.07.2023 - 03:00

Şoförler için vize randevusu almakta da sıkıntı yaşandığını anlatan Çaptuğ, “Dünyadaki faiz artışlarına paralel olarak yaşanan emtia azalışı ile birlikte lojistik sektöründe bir miktar yavaşlama oldu. Dünyanın hemen her yerinde lojistik sektörüne yönelik talepler azaldı” dedi.

(Cengiz Çaptuğ)



Global marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen BGL, cirosunun yüzde 75’ni yurtdışı operasyonlardan yapar hale geldi. Şirket bugün 65 ülkede, 150’den fazla lojistik merkezi ile faaliyet gösteriyor. Cengiz Çaptuğ, kuruluşunun 41. yıldönümünü kutlayan BGL’nin globalde geldiği yeri değerlendirmek için önemli depolama yatırımlarına sahip oldukları Hollanda’nın Rotterdam kentinde toplantı yaptı. Çaptuğ, iki yıl içinde 20 ülkede daha ofis açacaklarını vurgulayarak lojistikte dünyanın en büyüklerinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi.



Çaptuğ, bugün 5 binin üzerinde müşteriye fatura kestiklerini anlatarak “41 yıllık tecrübemizle ABD’den Çin’e, Avrupa’dan Asya’ya çok geniş bir coğrafyada entegre lojistik hizmetler veren bir dünya markasıyız. 4 bin 200 çalışanımız var. Dünya genelinde her yıl 250 kişiyi işe alıyoruz. Dünya markası olmak için yatırımlarımızı tamamladık, şimdi meyvelerini alma zamanı” dedi.