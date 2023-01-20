Son bir yılda hızlı artan kiralar ve barınma krizi sanayicileri de zor durumda bıraktı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 07:39

Yüksek enflasyonla birlikte ekonomide gelir dengesi bozulurken kontrolden çıkan fiyat artışlarından biri de konutta yaşandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) araştırmasına göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatları yüzde 168 artarken İstanbul’da da bu artış yüzde 147.7. oldu.

3-4 kat artan kira ve satış fiyatları ise barınma krizini tetiklerken sanayiye yansıması da kalifiye işçi kaybı oldu. Konut krizinin sanayiye yansımasını Cumhuriyet’e değerlendiren sanayici Dr. Metin Çiftçioğlu, İstanbul’da konut kiralarındaki artış nedeniyle özellikle kalifiye elemanların barınma kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İstanbul’da çalışanların geçen yıl 3-4 bin TL bandında olan kiraları rahatlıkla öderken fiyatların bir yılda katlanmasıyla zora düştüğünü belirten Çiftçioğlu, 10 bin lirayı aşan kiraların çalışanlar tarafından ödenemez hale geldiğini belirtti ve şunları söyledi: “Fiyatların artması ve barınma sorununun ana nedenlerinden biri özellikle Esenyurt, Esenler, Bağcılar gibi semtlerdeki ciddi göçmen sorunu. Örneğin Suriyeli bir aile üç aile ile bir araya gelip üç odalı bir ev tutabiliyor. Böylelikle kirayı bölüşerek yüksek fiyatlı evleri tutuyorlar. Ancak Türk kültüründe böyle bir şey olmadığı için bu konu seçenek dahi olamıyor. Dolayısıyla kiralardan dolayı ev bulamayan kişiler çareyi memleketlerine dönmekte arıyor.”

Kira fiyatları nedeniyle sanayide kaybettikleri kalifiye elemanların yerine ise işçi bulmakta sıkıntı yaşandığını dile getiren Çiftçioğlu, gençlerin sanayide çalışma konusunda hevesinin de kalmadığını belirterek şöyle devam etti:

TERSİNE GÖÇ BAŞLADI

“Gençler de fabrika yerine AVM’de tezgâhtarlık yapmak gibi işleri tercih ediyorlar. Çünkü fabrikalarda meşakkatli bir dönem var. Önce emek verip mesleği öğrenmeleri gerekiyor, sonra makinelerin başına geçebiliyorlar. Türkiye’de gençleri üretime yönlendirmek gerekiyor. Ara eleman çok büyük bir sorun. Günün sonunda bu sanayi tesisleri ya eleman yetersizliğinden İstanbul’dan gidecektir ya da kapanacaktır.”

Çiftçioğlu, barınma sorununun gün geçtikçe daha büyük krizlerle sonuçlanabileceğini de söyleyerek şöyle konuştu: “Çalışanlarımızdan bu yıl üniversiteyi kazanan çocukları olanlar var. Kiralar yüzünden çaresizler. Çareyi çocuklarının üniversiteyi kazandığı şehre yerleşip orada iş bulmakta arıyorlar. Ayrıca 7’den 70’e herkesi ilgilendiriyor. Yeni evlerde yabancılar oturuyor. Deprem riski olan bir ülkede eski evlerde ise Türkler oturuyor. Türk vatandaşları güvensiz koşullarda barınmak zorunda kalıyor.”