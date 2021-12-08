Son dakika | Benzin ve motorine dev zam geliyor
Bugün açıklanan sigara fiyatlarındaki artışın ardından akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren 77 kuruş, motorine de 31 kuruş zam bekleniyor.
Motorine gelen zammın ardından bugün de hem benzine hem de motorine zam bekleniyor.
9 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin litresine 77 kuruş, motorinin litresine de 31 kuruş zam bekleniyor. Böylece bugünkü zamla 10 TL’yi geçen motorinin ardından benzin fiyatları da 10 TL’yi aşacağı iddia edildi.
Enerji Günlüğünün haberine göre, söz konusu fiyat artışının gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 10,05’den 10,36 TL’ye, İstanbul’da 9,99 TL’den 10,30 TL’ye, İzmir’de 10,07 TL’den 10,38 TL’ye yükseleceği öne sürüldü.
Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak Ankara’da 9,60 TL’den 10,33 TL’ye , İstanbul’da 9,55 TL’den 10,32 TL’ye , İzmir’de 9,62 TL’den10,39 TL’ye yükseleceği ifade edildi.
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