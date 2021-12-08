Son dakika | Benzin ve motorine yeni zam

Son dakika | Dün gelen motorin zammının ardından bugün de yine motorine ve benzine zam yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2021 Çarşamba, 16:13
Son dakika | Benzin ve motorine yeni zam
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıkladığına göre, benzine 77 kuruş, motorine ise 31 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

İKİSİ DE ÇİFT HANE OLDU

Motorinin litre fiyatı Ankara'da 10,05 TL'den 10,36 TL’ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 9,60 TL’den 10,37 TL’ye, İstanbul'da 9,55 TL’den 10,32 TL’ye, İzmir'de 9,62 TL'den 10,39 TL’ye yükselecek.


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