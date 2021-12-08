Son dakika | Benzin ve motorine yeni zam
Son dakika | Dün gelen motorin zammının ardından bugün de yine motorine ve benzine zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıkladığına göre, benzine 77 kuruş, motorine ise 31 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) December 8, 2021
09/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 77
Motorinde 31 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
İKİSİ DE ÇİFT HANE OLDU
Motorinin litre fiyatı Ankara'da 10,05 TL'den 10,36 TL’ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL’ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 9,60 TL’den 10,37 TL’ye, İstanbul'da 9,55 TL’den 10,32 TL’ye, İzmir'de 9,62 TL'den 10,39 TL’ye yükselecek.
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