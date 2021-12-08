Son dakika | Benzin ve motorine yeni zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıkladığına göre, benzine 77 kuruş, motorine ise 31 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



09/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 77

Motorinde 31 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.