Son dakika | Benzine bir zam daha

Son dakika | Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine 44 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2021 Perşembe, 16:01
Son dakika | Benzine bir zam daha
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Eşel Mobil sistemi gereği akaryakıt fiyatları için uygulanan ÖTV'den karşılama limitinin dolması ve dolar kurundaki artışın ardından akaryakıt fiyatları 10 TL'ye dayanırken benzine bir zam daha geldi.

Yapılan 44 kuruşluk yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da 9,58 lira, İstanbul'da 9,55 lira, İzmir'de ise 9,62 lira olacak.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Zam oranına ilişkin açıklama yapan EPGİS, ''03 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 44 kuruş, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadelerine yer verdi.

Dün benzinin litre fiyatına 58 kuruşluk indirim yapılmıştı.



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