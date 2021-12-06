Akaryakıta yarın geceden itibaren dev zam sinyali
Döviz kurlarındaki büyük yükseliş devam ederken, ay başında indirim yapılan akaryakıta yarın geceden itibaren büyük zam geleceği iddia edildi.
Akaryakıtta art arda gelen zamların ardından yapılan indirim vatandaşları umutlandırsa da yeniden zam geleceği iddia edildi. Ekonomist Oğuz Demir twitter hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.
YARIN GECEDEN İTİBAREN
Ekonomist Oğuz Demir motorin fiyatlarına yarın geceden itibaren 70-85 Kuruşluk bir zam geleceğini belirterek, “Motorinde hani 1 TL’lik zamdan sonra Aralık başında 44 kuruşluk bir indirim gelmişti ya.. Yarın gece itibariyle geçerli olacak şekilde motorine 70-85 kuruş arası zam geldiğinde bir hafta sonra fiyat o 1 TL’lik zamdan sonraki seviyeyi de geçmiş olacak. Çin modeli miydi?” ifadelerini kullandı.
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