Son dakika | Bir sigara grubuna daha zam geldi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 17:39

Zam haberleri art arda gelmeye devam ederken bir sigara grubuna daha zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zam haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sabah sigaraya gelen zammın ardından Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yeni listeyi paylaştı.

2 TL zam geldiğini duyuran Aybaş, bu zamların kurdan dolayı olduğunu daha sonra da ÖTV zammı beklediklerini duyurdu.