Son dakika | Bitcoin yükselişe geçti
Son dakika | Omicron varyantının getirdiği endişeler nedeniyle düşüşe geçen Bitcoin, tekrardan yükselişe geçti.
Geçen hafta Güney Afrika'da koronavirüs Omikron varyantı tespit edilmesi tüm finansal piyasaları olduğu gibi kripto para piyasasını da etkiledi.
Kripto para piyasası, omikron varyantıyla ilgili panik havasının bir nebze de olsa dağılmasıyla haftaya alıcılı başladı. Bitcoin yüzde 5.6 yükselişle 57.800 doları gördü. Ethereum da yeniden 4.300 doların üzerine tırmandı.
'SÖYLEMEK İÇİN ERKEN'
Ancak Dünya Sağlık Örgütü bu varyantın daha hızlı yayıldığına dair yeterli bilgiye şu anda sahip olunmadığını açıkladı. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Anthony Fauci de mücadeleye hazır olunması gerektiğini ancak yeni kapanmalara gerek olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti.
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