Son dakika | Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu
Son dakika haberi | Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüşler yüzde 5'i aşınca devre kesici devreye girdi ve işlemler durduruldu.
BIST 100 endeksi yüzde 5.08 düşüşle 1.979 puana geriledi. Bankacılık hisseleri yüzde 4,50 ile yüzde 6 arasında düşüşler sergiledi.
Borsada kapanışa doğru satışların hızlanması ve kaybın yüzde 5'i geçmesi üzerinde endekse bağlı devre kesici devreye girdi, işlemler durdu.
SEANS TAMAMLANDI
İşlemlerin bugün yeniden başlamayacağı ve seansın tamamlandığı bildirildi.
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