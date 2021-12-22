Son dakika | Erdoğan Memur-Sen Başkanı'yla 'ek zam' görüşmesi sona erdi

22 Aralık 2021 Çarşamba, 17:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 20 dakika sürdü.



YALÇIN: EK ZAM BEKLENTİMİZİ AKTARDIK



Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, görüşme sonrası Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik. Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik. Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz" dedi.