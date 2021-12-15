Son dakika | İstanbul'da suya zam!
Son dakika | İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Belediye Meclisi'nden suya yüzde 20.58 zam yapılması yönünde karar çıktı.
İBB Meclisi'nin aralık ayının oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.
KABUL EDİLDİ
Oturumda olağanüstü İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirilerek 2022 yılının zamlı su
tarifesinin yüzde 20.58 zam teklifi kabul edildi.
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