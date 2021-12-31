Son dakika | Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı (31 Aralık 2021 Cuma)
Son dakika | Merkez Bankası, döviz korumalı TL mevduatlar için talimatta yapılan değişikliğin ardından ilk kuru açıkladı. Bugün saat 10:00'daki rakama göre kur açıkladı.
Merkez Bankası'nın daha önce saat 11:00'de belirlenen dönüşüm kuru için bundan böyle dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru geçerli olacak.
TCMB'nin bugün için açıkladığı dolar kuru 13,3089 TL oldu, Euro ise 15,0603 TL oldu.
Altın hesapları için saat 11:00 için açıklanan rakam ise gram altın için 765,74 TL oldu.
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