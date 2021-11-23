Son dakika | Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
Son dakika | Merkez Bankası, bugün yaşanan dolar krizinin ardından bir açıklama yayınladı.
Merkez Bankası, döviz kurundaki rekor artışlara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir'' denildi.
SERBEST PİYASA VURGUSU
Merkez Bankası açıklamasında ayrıca ''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir'' dedi.
ERDOĞAN İLE KAVCIOĞLU GÖRÜŞMÜŞTÜ
Merkez Bankası'nın açıklamasının, MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
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