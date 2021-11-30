Son dakika | Motorine zamdan sonra indirim
Son dakika | Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine gelen peş peşe gelen zamlar sonrası indirim yapıldığını duyurdu.
Dolar kurundaki sert yükseliş, akaryakıtta zam yağmuruna neden oldu. 25 Kasım’da benzin fiyatına 1,02 TL, motorin fiyatına 1,06 TL, LPG otogaz fiyatına ise 65 kuruş zam gelmişti. Zamlarla beraber Ankara'da benzinin litresi 9,74, İstanbul'da 9,69, İzmir'de 9,76 liraya çıktı. Motorinin litresi Ankara'da 9,83, İstanbul'da 9,77, İzmir'de 9,85 lira oldu. LPG'nin litresi Ankara'da 8,05, İstanbul'da 8 ve İzmir'de 7,88 lira olarak satılmaya başladı.
Peş peşe gelen zamlar sonrası EPGİS, motorinde 44 kuruşluk indirim yapıldığını duyurdu. İndirimin bu gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.
Video Haberler
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Gerilim ve tehlike arttı' dedi, uyardı
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Kripto paralara rekor para akışı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu
- Merkez Bankası'nda ayrılık
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Sessizliğini bozan Elvan'a çok sert tepki