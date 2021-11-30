Son dakika | Motorine zamdan sonra indirim

30 Kasım 2021 Salı, 16:23

Dolar kurundaki sert yükseliş, akaryakıtta zam yağmuruna neden oldu. 25 Kasım’da benzin fiyatına 1,02 TL, motorin fiyatına 1,06 TL, LPG otogaz fiyatına ise 65 kuruş zam gelmişti. Zamlarla beraber Ankara'da benzinin litresi 9,74, İstanbul'da 9,69, İzmir'de 9,76 liraya çıktı. Motorinin litresi Ankara'da 9,83, İstanbul'da 9,77, İzmir'de 9,85 lira oldu. LPG'nin litresi Ankara'da 8,05, İstanbul'da 8 ve İzmir'de 7,88 lira olarak satılmaya başladı.

Peş peşe gelen zamlar sonrası EPGİS, motorinde 44 kuruşluk indirim yapıldığını duyurdu. İndirimin bu gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.