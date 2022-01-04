Son dakika | Nureddin Nebati'den 'kur korumalı mevduat' açıklaması: 84 milyar lirayı aştı
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduata ilişkin son rakamları açıkladı.
Nebati, "Bankalardan temin edilen geçici son verilere göre, bankacılık sektöründe 84,05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır" dedi. Ayrıca Bakan Nebati kur korumalı mevduat benzeri yeni araçların da geleceğine işaret ederek "Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
İlgili Haberler
- Ece Üner'den, Bakan Nebati'ye 'zam' göndermesi: 'Gözlerdeki ışıltı da faturalara yansıtıldıysa demek...'
- Nureddin Nebati'tin 'Lan nasıl?' sözlerine Faik Öztrak yanıt verdi: Siz çok eğlendiniz
- Dünyaca ünlü ekonomistten Nureddin Nebati’nin "Amerikan Merkez Bankası kamunun değil ki 5 tane ailenin” sözlerine tepki
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- İşte meslek meslek yeni memur maaşları
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- İBB'ye teftişi bakın kim yapacak?
- Bedelli askerlik ücretine de zam
- TÜİK ve Erdoğan'a çok sert tepkiler
- Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı