Son dakika | Nureddin Nebati'den 'kur korumalı mevduat' açıklaması: 84 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 11:07
Son dakika | Nureddin Nebati'den 'kur korumalı mevduat' açıklaması: 84 milyar lirayı aştı
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduata ilişkin son rakamları açıkladı.

Nebati, "Bankalardan temin edilen geçici son verilere göre, bankacılık sektöründe 84,05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır" dedi. Ayrıca Bakan Nebati kur korumalı mevduat benzeri yeni araçların da geleceğine işaret ederek "Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler