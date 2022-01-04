Son dakika | Nureddin Nebati'den 'kur korumalı mevduat' açıklaması: 84 milyar lirayı aştı

04 Ocak 2022 Salı, 11:07

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduata ilişkin son rakamları açıkladı.

Nebati, "Bankalardan temin edilen geçici son verilere göre, bankacılık sektöründe 84,05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır" dedi. Ayrıca Bakan Nebati kur korumalı mevduat benzeri yeni araçların da geleceğine işaret ederek "Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...