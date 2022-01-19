Son dakika | TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında swap anlaşması imzalandı
Son dakika | Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira karşılığında swap anlaşması imzalandı.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında swap anlaşması imzalandı. Anlaşmanın büyüklüğünün 18 milyar BAE dirhemi ile 64 milyar Türk Lirası olduğu duyuruldu.
İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuya ilişkin "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.
BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir" dedi.
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