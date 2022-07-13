Son Dakika: ABD enflasyon rakamları açıklandı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:30

ABD'de tüketici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Reuters anketine katılan analistler tüketici fiyatlarının yüzde 1.1 artış kaydedeceğini tahmin ediyordu.

ABD Çalışma Bakanlığı mayıs ayında TÜFE'yi yüzde 1 artış seviyesinde açıklamıştı.

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 0.7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon mayıs ayında yüzde 0.6 seviyesinde açıklanmıştı.

ENFLASYON YILLIK BAZDA YÜZDE 8.8 SEVİYESİNDE BEKLENİYORDU

Reuters anketine katılan analistler çekirdek enflasyonun yüzde 0.6 seviyesinde olacağını tahmin ediyordu.

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 9.1 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Reuters anketine katılan analistler enflasyonun yıllık bazda yüzde 8.8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlardı.

Tüketici fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.6 artmıştı.

Çekirdek enflasyon haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 5.7 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Mayıs ayında çekirdek enflasyon yüzde 6 seviyesinde açıklanmıştı.