Son dakika: BDDK'den 'kur korumalı TL mevduat' açıklaması

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:27

BDDK tarafından yapılan açıklamada, ilgili tebliğ hükümleri uyarınca uygulanmasına başlanan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin büyüklüklerin kurumun periyodik yayınlarında 14 Şubat'tan itibaren paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının 24 Aralık 2021'den bu yana izlediği seyre yönelik bir grafik de paylaşılırken, 7 Şubat itibarıyla hesaplardaki toplam tutarın 313 milyar liraya ulaştığı, bunun 171 milyar lirasının Hazine, 142 milyar lirasının ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) destekli hesaplarda bulunduğu bilgisi verildi.

''ŞİRKETLERİN VERGİ AVANTAJLARI VAR''

Öte yandan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dün firmaların hesabında 90 milyar dolar DTH olduğunu ve 1 yıllık hesap hareketleri çok düşük olduğunu belirterek, "Bunun 50 milyar doları firmaların tasarrufu, geri kalanı transfer ödemeleri için park edilmiş duruyor. Yapılan analizler bunun 50 milyar dolarının KKM'de istenen vadeye bağlanabileceğini gösteriyor, bu nedenle vade en az 6 ay ve KKM'de şirketlerin çok önemli vergi avantajları var" dedi.