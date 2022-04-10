Son dakika: Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AKP'den açıklama geldi

10 Nisan 2022 Pazar, 15:24

Asgari ücrete zamla ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kanal 7'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AKP'li Dağ, "Sabit gelirliler konusunda hamleler yapmamız lazım. Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

Konuşmasında ekonomiye ilişkin mesajlar veren Dağ, "Enflasyonun altında kimseyi ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik. Yüzde 30-40 zamlarla bunu ortaya koyduk. Enflasyon haziran ayından sonra düz bir çizgiye ulaşacak ve kasım ayından sonra düşmeye başlayacak" dedi.