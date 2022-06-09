Son Dakika: Bakan Bozdağ'dan yeni 'kira düzenlemesi' açıklaması

09 Haziran 2022 Perşembe, 14:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aylarda kabine toplantısından 'müjde' diye duyurduğu düşük faizli konut kredisiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün kiralarda artış sınırı için "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor" açıklamasını yapmıştı.

"ALT VE ÜST SINIRLAR ARTIRILIYOR"

Bozdağ, konuya ilişkin yeni açıklamasında "Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023’e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil" dedi.

"Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor" diyen Bozdağ, "Alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"AİHM’in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3’le en yüksek oranda uyan ülke. Uzlaştırma kapsamını genişleteceğiz. Mevcut suçlardan daha fazla, cezası daha yüksek bazı suç tiplerini de bu kapsama alacağız.”