Kira yasasından önce olan oldu...En çok kira zammı yaşanan 10 şehir
Türkiye kira artışlarına getirilen tavanı konuşuyor. Hükümet tarafından yapılan düzenlemeye göre 2023 Temmuz ayına kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde artış bedelin önceki yılki kira bedelinin yüzde 25'ini geçemeyecek.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre kira artışlarına yüzde 25 oranında limit getirilmeden önce ise en çok kira artışı yaşayan şehirler BETAM araştırmasına göre şöyle sıralandı:
1) Antalya
Nisan 2021 metrekare fiyatı: 18
Nisan 2022 metrekare fiyatı: 77,3
Yıllık Kira Artışı (%): 329,3
ev kiraları kira Kira Artış Oranı Kira artış yasası kira artışı Kira düzenlemesi kiracı kira fiyatları
Video Haberler
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
- İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' tartışması
- Adana'da ilginç yarışma: Beşinci tostunu yerken bayıldı
- Çekmeköy'deki park yıkımına ilişkin yeni gelişme
- Dolar ve Euro yıl içi rekor tazeledi!
- 4 katlı apartmanın istinat duvarı yıkıldı
- Hatay'da antrepo yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Ek göstergede ayrımcılık
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- Ersoy Dede, 'kur' mesajını paylaşıp sildi
- 'Erdoğan, SADAT’a neden ‘sâdât’ diyor?'
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi
- Yargıtay'dan emsal izin kararı
- AKP'li Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki
- 5 yaşındaki oğluna istismarda bulunan baba beraat etti!
- Son anketten 'erken seçim' yanıtı