Kira yasasından önce olan oldu...En çok kira zammı yaşanan 10 şehir

Türkiye kira artışlarına getirilen tavanı konuşuyor. Hükümet tarafından yapılan düzenlemeye göre 2023 Temmuz ayına kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde artış bedelin önceki yılki kira bedelinin yüzde 25'ini geçemeyecek.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre kira artışlarına yüzde 25 oranında limit getirilmeden önce ise en çok kira artışı yaşayan şehirler BETAM araştırmasına göre şöyle sıralandı:

1) Antalya

Nisan 2021 metrekare fiyatı: 18

Nisan 2022 metrekare fiyatı: 77,3

Yıllık Kira Artışı (%): 329,3