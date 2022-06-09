Daireleri yüksek ücretle kiralamak için akıl almaz yöntem: 40 dakikada bir asansör

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Ataşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinin rezidans kısmında yaşanan şikâyetlere karşın yönetimin müdahale etmediği, arıza nedeniyle yurttaşların her gün asansöre binmek için uzun kuyruklar oluşturduğu öne sürüldü. Rezidansta bulunan bir ofiste çalışan Özlem Çanakçı, “40 dakika asansör beklediğimi biliyorum. Daha fazla ücretle başkasına kiralamak için bizi daireden çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden asansörleri tamir etmiyorlar” dedi.

"2 YILDIR SÜRÜYOR"

Asansör probleminin 2 yıldır sürdüğünü aktaran Çanakçı, “Site 4 bloktan oluşuyor ve sadece bizim blokta böyle bir sorun var. Çünkü bizim blokun yüzde 90’ı işyerinden oluşuyor. Bekleyen müşterilere daha fazla kirayla evi kiralamak için bizi yıldırmaya çalışıyorlar” diye konuştu. Bir yıl önce kira zam döneminde emlakçının “Beğenmiyorsanız çıkarsınız”, “Daha yüksek fiyatlı müşteriler var” dediğini iddia eden Çanakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yemek aralarında ve giriş çıkış saatlerinde asansör kuyruğu oluşuyor. Rezidansta dört asansör var ve bir aydır tek asansörle inip çıkmaya çalışıyoruz. Binaya girdikten sonra daireme ulaşmam yaklaşık 40 dakika sürüyor. Bu iş psikolojik şiddete dönüştü.”

Çanakçı, “1425 lira aidat parası veriyoruz. 186 daire var. 1500 kişinin mağduriyetinden bahsediyoruz. Tehlikeli olmasına rağmen insanlar yük asansörünü de kullanıyor. Ancak o da bozuldu. 10 kişilik asansöre 15-16 kişi biniyor” ifadelerini kullandı. İddiaları sormak için telefonla aradığımız ve mesaj attığımız yöneticiler ise yanıt vermedi.