Son dakika... Bakan Işıkhan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:46

Güncelleme: 11.02.2025 - 15:58

Türkiye'de ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşmeye, yurttaşlar sefalet ücreti ile enflasyon altında ezilmeye devam ederken; milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyelerine çevrilmiş durumda.

Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı.

NTV'nin haberine göre Bakan Işıkhan, "Çalışma yapacağız" dedi.

İkramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.

İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.