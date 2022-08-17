Son dakika... Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması: Kira desteğinde düzenlemeye gidildi

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde kentsel dönüşüm çalışmalarına dair Esenler'de açıklamalarda bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Kurum açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Hep birlikte inşallah 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızla birlikte depreme şehirlerimizi hazırlamaya devam edeceğiz. Esenler'de dünyanın en büyük kentsel dönüşüm alanı içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle cuma günü 2030 anahtarımızı, Esenlerli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ülkemizin deprem haritasına baktığımızda nüfusumuzun yüzde 71'i deprem riski taşıyor. Bu manada deprem değil, sağlıksız binalar vatandaşımızın canını alıyor. Bu manada dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz 2002'den bu yana kadar 1 milyon 170 bin konutun dönüşümünü yürütüyoruz.İstanbul'da bugüne kadar 300 bin konut dönüşümü sağladık. Sahada devam eden projelerimiz 140 bine ulaştı."

SOSYAL KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Bakan Kurum, konuşmasının devamında 'müjde' olarak duyurulan sosyal konut projesine dair açıklamalarda bulundu.

Kurum sosyal konut projelerine ilişkin şunları söyledi:

"Eylül ayında da Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşacağı, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapacağız. Gençlerimize, emekli vatandaşımıza, engelli vatandaşımıza ayıracağımız kontenjanla birlikte vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Eylül ya da Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasını başlatacaklarını açıklayan Bakan Kurum, projede birçok firmanın yer alacağını da belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA DESTEĞİ ARTACAK

Emlak Konut öncülüğünde başlayacak kampanyadan ayrıntılarsa şu şekilde;

Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek.

Bireysel kentsel dönüşümde şu an İstanbul’da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak.

Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek.

Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verilecek.

Bakan Kurum, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş alan kalmasını istemediklerini de belirtti.