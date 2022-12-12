CHP'li Engin Özkoç'tan Bakan Nebati'ye: "EYT'liler de size 'Ne o, Nebati kim' diyecekler"

12 Aralık 2022 Pazartesi, 22:53

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülüyor.

Genel Kurul’da söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye hitaben şöyle konuştu:

“Sayın Maliye Bakanı bir konuşma yaptı, biz de hiç muhalefet etmeden dinledik. Neden hiç muhalefet etmedik? Gerçekten, bu konuşmanın tamamı ülkemiz tarafından dikkatle dinlenirse insanlarımızın bu konuşmaya karşı bakış açısının ne olacağını gayet iyi biliyoruz. 36 milyon vatandaşın bankalara borcu var Sayın Bakan. 24 milyon icra dosyası var, siz kalkıyorsunuz burada gülerek, espri yaparak ‘Bak ne kadar büyüyoruz’ diyorsunuz. Şimdi bu doğru bir bakış açısı mı? Yani bu nasıl bir yaklaşım tarzıdır? Bu ülkedeki açlık sınırı, biz demiyoruz, Türk- İş diyor, 27 bin 785 lira. Türkiye’de açlık sınırı içerisinde olan insanlarsa yüzde 50. Yani asgari ücretli 7 milyon insanımız açlık sınırı içinde çalıyor. Siz diyorsunuz ki ‘Empati yapın’ diyorsunuz. Gerçekten siz hiç empati yapıyor musunuz? Aç kalan çocukları aklınıza getiriyor musunuz? Çocuklarını besleyemeyen anneleri aklınıza getiriyor musunuz? 3 milyon çocuğumuz, aç ve yetersiz beslendiği için, ilgili kurumlar bunu söylüyor, ‘Boyu uzamıyor, kilo almıyor’ diyor. Ben bunları anlatıyorum, siz orada gülüyorsunuz. Budur ibret alınması gereken manzara.

(Engin Özkoç)

“EYT’LİLER DE ‘NE O, NEBATİ KİM’ DİYECEKLER”

Türkiye’nin bu haline siz gülüyor, dalga geçiyorsunuz. EYT’lilerle ilgili ‘Ne o, EYT ne’ diyorsunuz. EYT’liler de size diyecek ki ‘Ne o, Nebati kim’ diyecekler. Şimdi diyorsunuz ki ‘Şu kadar şeyi AK Parti mi sattı?’ AK Parti sattı. 4 binden fazla kamuya ait gayrimenkulü AK Parti sattı. 2002’den bu yana, 20 yılda toplam 63,7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bakanlığınız döneminde 7,6 milyar liralık kamu taşınmazı sattınız. Bu nasıl oldu Sayın Bakan? Bakın, diyor ki ‘Sanki AK Parti yaptı’. Dış ticaret açığı azalacaktı, AK Parti çoğalttı mı? Sanki cari işlemler fazla verecekti, AK Parti bunu gerçekten gerçekleştirdi mi? Sanki Merkez Bankası’nın rezervleri artacaktı, eksi orana getiren AK Parti değil mi? Sanki ekonomideki dolarizasyon azalacaktı, döviz aldı başını gidiyor, Türk lirası yerlerde sürünüyor, bunun müsebbibi AK Parti değil mi? Enflasyon sanki düşecekti, hâlâ ‘Ümit ediyoruz ki düşer’ diyor Maliye Bakanı. Kim düşürecek, vatandaş mı düşürecek? Siz değil misiniz bakan?”

“SURİYE İLE DOST MUYUZ, DÜŞMAN MIYIZ? BİR KARAR VERİN”

Özkoç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hitaben de şunları söyledi:

“Suriye ile dost muyuz, düşman mıyız? Bir karar verin. Ne yaptığınızı anlamaya çalışıyoruz. Bir kucaklaşıyoruz, ondan sonra ‘Bunlar yüzlerce insanı öldürdü, asla elini sıkmayız’ diyorsunuz. Ondan sonra ‘Biz kucaklaşmak istiyoruz Esad’ diyorsunuz. Esad, size, ‘Hadi oradan’ diyor. Mısır ile ilgili rabia işaretini Mısır’daki olaylarla ilgili gerçekleştirdiniz, ‘Biz bu insanla kesinlikle el sıkmayız’ dediniz, şimdi el sıkışıyorsunuz. Ne değişti de el sıkışıyorsunuz? Mazlumlar ölmemiş miydi, orada katliam olmamış mıydı, siz mi yanıldınız? Biz, size, ‘Gidip onlara yağcılık yapın’ demiyoruz? ‘Diplomasi yapın, ama bunu Türkiye’ye yakışır şekilde yapın’ diyoruz. Dün ‘düşman’ dediğinizin elini bugün sıkarak yapmaya çalışıyorsunuz.”