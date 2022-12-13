EYT, AKP’yi böldü! Bakanlar uzlaşamadı, milyonların beklediği düzenleme ocak ayına kaldı

13 Aralık 2022 Salı, 04:00

AKP iktidarı, aylardır üzerinde çalıştığı emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ile ilgili ilerleme kaydedemedi. Daha önce EYT düzenlemesi için aralık ayını işaret eden hükümet, takvimi ocak ayına çekti...

“Ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir” açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim süreci yaklaşırken EYT düzenlemesi ile ilgili talimat vermişti. Hükümet uzun süredir EYT ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, 5 bin prim gününü tamamlayan 1999 yılı öncesi sigortalı yurttaşlar EYT ile emekli olmayı beklerken, hükümetin yürüttüğü çalışmalarda masada kadınlarda 48, erkeklerde 50 ve kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş şartı sınırı bulunuyor. Kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş sınırının ise “masada ağırlık kazandığı” belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bu ayın sonuna kadar (aralık) Meclis’e getireceğimi söylemiştim, inşallah sözümü tutarım ocak ayına sarkmaz” açıklamasında bulunmuştu. Ancak AKP kaynakları, EYT’ye yönelik düzenlemenin, aralık ayında görüşülmesi olanağının “olmayabileceğini” açıkladı. Gerekçe olarak ise “bütçe takvimi” gösterildi.

NEBATİ İTİRAZ ETTİ

Kaynaklar, teklifin, ocak ayında Meclis’e sunulmasını beklediklerini belirtti. AKP kaynaklarından gelen bu açıklamayla Bilgin’in “daha önceki açıklamasıyla çeliştiğine” dikkat çekilirken, EYT ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında da “uzlaşmazlık” yaşandığı kaydediliyor. EYT ile ilgili daha önce 1.5 milyon kişi için etki analiz çalışmalarının yapıldığına ancak EYT çevrelerinden gelen yoğun baskı ve itiraz nedeniyle EYT’li sayısının 4 milyona çıktığı ve kapsamının genişlediğine işaret edilirken, bu duruma Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Hazine’ye yük getireceği” gerekçesiyle itiraz ettiği belirtiliyor. Bu kez bakanlığın 4 milyona çıkan EYT’liler ile ilgili etki analiz çalışması yaptırdığı ifade edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın itirazı üzerine “Hükümet EYT ile ilgili beklentiyi yükseltti. Sadece 1.5 milyon insan emekli olursa, geriye kalanlarda ‘mağdur algısı’ oluşacak. Seçim dönemine giderken bu görüntünün oluşması zarar verir” çıkışını yaptığı kaydediliyor.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Her iki bakanlık arasında yaşanan “uzlaşmazlık” için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bakan Bilgin’e hem de Bakan Nebati’ye “Bu işi kimseyi mağdur etmeden çözün. Bana çözmeden gelmeyin” talimatı verdiği de öğrenildi. Öte yandan EYT ile ilgili AKP’nin ekonomi kurmayları da devreye girdi. AKP’nin ekonomi kurmayları da Erdoğan’ın talimatı üzerine EYT ile ilgili çalışmalar yürütecek.