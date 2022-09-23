Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den EYT düzenlemesi açıklaması

23 Eylül 2022 Cuma, 14:56

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. Her siyasi görüşten, meslekten 'üyesi' var. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ertelendi.

Düzenleme yapıldığında iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmadı. Aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan 5510 sayılı kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar çıkarıldı. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleri reddedildi. Gerekçe olarak, 'oluşacak mali yük' gösterildi.

EYT HAKKINDA KONUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında, "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" dedi.

Bilgin, "Geçici işçilerimiz hâlâ geçici işçi. Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz, bunun çözülmesi lazım. Sözleşmeli personel meselesi medyada yer aldı. Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık" diye konuştu.

Asgari ücret konusunda ise Bilgin "Önümüzdeki aralık ayında asgari ücreti yeniden değerlendireceğiz. Geçici işçi sorununu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.