Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 3 yaralı

Suriye’nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı.

İHA
22 Eylül 2022 Perşembe, 13:57
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 3 yaralı
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Terör örgütü mensupları tarafından Suriye’deki Afrin bölgesinde bulunan Zeytin Dalı Hareket bölgesinde TSK üs bölgesine roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 3 asker, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. 


suriye TSK

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