Son Dakika... Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı

Son dakika haberleri... Memur maaş artışlarının belli olmasıyla gözler bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına çevrilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 lira 4 kuruş olduğu belirtildi.

AA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:22
Son Dakika... Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama yaptı.

Bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ifade eden Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira 4 kuruş olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" dedi.

Böylece yüzde 17.55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. 


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