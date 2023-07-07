Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Bedelli ücreti kaç TL?

Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:07

Güncelleme: 07.07.2023 - 15:07

Bedelli askerlik ücreti belli oldu. Memur maaş artışlarının belli olmasıyla gözler bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına çevrildi. Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile belirleniyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik uygulamasına başvurunun sürekli arttığını vurgulayarak, ücret konusunda bir tartışma olmaması için bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini aktardı. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122.350,80 TL bedelli askerlik ücreti alınacak. Yüzde 17.55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde TÜİK'in açıkladığı enflasyonun üzerinde artmış oldu.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADARDI?

Yüzde 17.55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80.065 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52.81 oranında artış kaydetti.

