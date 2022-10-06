Galatasaray'da yeni zamlar yolda
Galatasaray, Victor Nelsson’a yaptığı zam sonrası Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey’in ücretini artıracak.
Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson’un yıllık ücretine 300 bin Avro zam yapmasının ardından takım içinde bu yöndeki hamlelerine devam edecek.
Sırada 900 bin TL ile Sarı-Kırmızılılarda en düşük maaşı alan Yunus Akgün’le yeni kontrat imzalanması var. Ardından Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşme şartları ve alacağı para güncellenecek. Yönetim, mevcut sözleşmesinde 10 milyon TL kazanan Aktürkoğlu’nun alacağı parayı 18 milyon TL bandına çekmeyi planlıyor. Sezon başında yolların ayrılması düşünülen ancak performansıyla göz dolduran Sacha Boey’in 480 bin Avro olan yıllık ücretine zam yapılacak. Fransız sağ bekin ücreti 800 bin Avro civarına çekilecek.
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