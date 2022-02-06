Son Dakika: Benzin ve motorine zam bekleniyor
Son Dakika: Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası bitmiyor. Benzin ve motorine, 70 ile 90 kuruş arasında zam geleceği iddia edildi.
Brent petrolün varil fiyatı ocak ayını son 30 yılın en hızlı artış performansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçleniyor.
6 haftalık yükselişin ardından yüzde 1.1 artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Sözcü'nün sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam geleceği iddia edildi. Böylelikle fiyatlar 16 liraya dayanacak. Zammın pazartesi günü petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde hayata geçirileceği belirtildi.
İlgili Haberler
- Ardı arkası kesilmiyor... Benzin ve mazota büyük zam yolda!
- Benzin ve motorin zammından sonra bir zam da otogaza bekleniyor
- Son dakika | Benzin ve motorine zam!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
- Bitcoin yükselişe geçti
- Ece Erken’e verdiği röportaj ortaya çıktı
- Tüm birikimiyle aldığı otomobilin üzerine balkon çöktü
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete ceza
- Erdoğan Covid-19 oldu: Dünya basını böyle gördü
- Benzin ve motorine büyük zam!
- Aboubakar, Kamerun'u üçüncülüğe taşıdı!
- Yurttaş dondu, başkan 'rahatsız' olmadı